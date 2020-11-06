Ресторатори виступали проти закриття закладів громадського харчування після 20:00.

У Харкові сотні рестораторів вийшли на мітинг проти карантинних заходів, які посилили у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків зараз!".

Акція працівників громадського харчування пройшла в п'ятницю, 6 листопада, на площі Свободи. У ній взяли участь власники закладів, офіціанти, бармени. Вони виступали проти закриття закладів громадського харчування після 20:00, тримаючи плакати: "Карантином людей не нагодуєш", "Ми не виживемо до 20:00", "ліквідувати потрібно COVID-19, а не громадське харчування", "Ми є! Ми хочемо їсти", "Заплатіть за нас кредит", "Дайте працювати".

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Зіркою акції став власник єдиного харківського кафе з єнотами Марк. Він вийшов до обладміністрації в костюмі єдинорога і з єнотом Лізою на руках.

Протестувальники також попрямували до Харківської обласної державної адміністрації.

Карантин в Україні: що відомо

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін поки не планує вводити жорсткий карантин по всій країні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи планують в Україні зупиняти громадський транспорт у разі нового посилення карантину.

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Автор: Денис Прядко