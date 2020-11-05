За словами головного санлікаря, система охорони здоров’я сьогодні рятує всіх, хто потребує медичної допомоги, але їй потрібна допомога від громадян України та різних сфер бізнесу.

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на прес-брифінгу в Києві.

«Система охорони здоров’я не безмежна, вона сьогодні рятує всіх, хто потребує медичної допомоги, але нам потрібна допомога від громадян України, від різних сфер бізнесу. Сьогодні ми хочемо як МОЗ запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України», - заявив він.

Читайте такожМайже 10 тисяч: в Україні встановлено новий коронавірусний антирекорд

За словами Ляшка, вони будуть стосуватись обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах. «Ми хочемо, щоб в торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні речі, щоб це не впливало на економіку нашої країни», - додав головний санлікар.

Також, за словами Ляшка, МОЗ проситиме уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, які прописані в постанові Кабміну. «Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу та карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримується, щоб могли працювати в умовах існуючих карантинних обмежень», - зауважив Ляшко.

Карантин в Україні: що відомо

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін поки не планує вводити жорсткий карантин по всій країні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи планують в Україні зупиняти громадський транспорт у разі нового посилення карантину.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров