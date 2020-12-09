Відповідне рішення прийнято під час позачергового засідання уряду.

Кабінет міністрів дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час позачергового засідання уряду.

"В новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01:00. Зараз вони відкриті до 23.00, а в новорічну ніч до 01:00", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов перед прийняттям рішення.

Читайте такожВ Україні продовжили карантин "помаранчевої" зони до кінця зими

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Кабінет міністрів продовжив чинність карантинних обмежень «помаранчевої» зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Цими обмеженнями передбачено, що заклади харчування працюють до 22:00.

Однак сьогодні було вирішено дозволити таким закладам працювати до 23:00, але з забороною на проведення розрахункових операцій після 22:00.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення "карантину вихідного дня". Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). "Карантин вихідного дня" діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не буде продовжувати "карантин вихідного дня". На території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня терміном на три тижні.

Раніше ЗМІ просочилася інформація про терміни введення в Україні локдауну. Дані різнились. Так, згідно з однією версією, країну мали відправити на карантин з першого ж дня 2021 на два тижні, тобто з 1 по 14 січня. За другою - з 8 січня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко