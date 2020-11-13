Немає впевненості, що карантин вихідного дня однозначно дасть позитивний результат, зазначає нардеп.

Україна і її економіка ще одного великого локдауну не переживе.

Про це сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

За його словами, карантин вихідного дня не розірве ланцюг коронавірусу, однак може зменшити кількість хворих.

"Ми ще одного великого локдауну не переживемо. Мета карантину вихідного дня - не розірвати ланцюг. Розірвати повний ланцюг може тільки повний локдаун. Але карантин вихідного дня може зменшити кількість хворих. Небагато, але деякий відсоток, що дасть можливість перезавантажитись ліжкам і всьому іншому. Якщо в нас зменшиться кількість госпіталізованих, то це дасть можливість хоч якось ліжкам побути на простої, хоча б 5-10 годин. Бо сьогодні ліжка експлуатуються 24 години на добу кожного дня", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що наразі найбільшою проблемою є кількість ліжок і медичний персонал.

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"У нас найбільша біда - це лікарі й медичний персонал. Його на якомусь етапі навіть за наявності ліжок може просто не вистачати, бо лікарі теж хворіють, вони теж люди. В мене нема впевненості, що карантин вихідного дня однозначно дасть позитивний результат. Тому він і введений тільки на два тижні, щоб подивитися результати", - додав Радуцький.

Коронавірус в України: новини

В Україні за добу 12 листопада підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб. Днем раніше, 11 листопада, МОЗ звітувало про 10 611 нових випадків.

Раніше Степанов повідомив, що період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня. При цьому він додав, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні.

Уряд України скасував карантинні зони в країні, а також запровадив карантин вихідного дня. Детальніше про нові обмеження читайте тут .

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Автор: Олександр Топчій