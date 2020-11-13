За словами Немчінова, всі масові заходи регулюються обмеженнями їх проведення в певній кількості та з дотриманням соціальної дистанції.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що влада не може обмежувати роботу церков та храмів без запровадження правового режиму надзвичайного стану, тому під час карантину вихідного дня вони продовжуватимуть свою роботу з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на запитання, чому під час карантину вихідного дня, церкви залишатимуться відкритими Немчінов сказав: «насправді всі масові заходи регулюються обмеженнями їх проведення в певній кількості та з дотриманням соціальної дистанції. У даному випадку, якщо ми говоримо про масові заходи релігійного культу, то вони гарантуються нам Конституцією і ми не можемо їх обмежувати без запровадження надзвичайного стану».

Також він відзначив, що всі заходи, які стосуються галузей громадського харчування і побутового обслуговування покладені на Держспоживслужбу.

«Якщо ми говоримо про релігійні організації - то адмінпротоколи (у разі порушення встановлених протиепідемічних норм - УНІАН) має складати Нацполіція, але був достатньо хороший діалог Мінкульту з Всеукраїнської радою церков, де керівники всіх релігійних організацій взяли на себе зобов’язання по дотриманню карантинних обмежень», - додав міністр.

Карантин вихідного дня: які будуть діяти обмеження

12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову №1100 від 11 листопада, якою скасовується адаптивний карантин з поділом на зони і вводиться загальнонаціональний карантин вихідного дня.

«У період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється: робота закладів громадського харчування (крім послуги на виніс); робота торговельно-розважальних центрів; розважальних закладів; діяльність суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами», - йдеться в постанові.

Також забороняється: проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб; діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць; діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. м.

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Автор: Костянтин Гончаров