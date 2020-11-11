Ляшко порадив відбирати ліцензію у перевізників, які ігнорують карантинні обмеження.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко роз’яснив, чи передбачає введення карантину «вихідного дня» зупинку громадського транспорту.

Про це він повідомив в ефірі Українського радіо, цитує Суспільне.

«Наразі ми дивимося на те, що відбувається в європейських країнах, і транспорт продовжуватиме працювати. В умовах карантину вихідного дня таке питання не розглядається», – сказав він.

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Однак він зауважив, що остаточно роботу маршруток й автобусів повинна визначати місцева влада. Чиновники, за словами Ляшка, могли б переглянути графік маршрутів і збільшити кількість одиниць транспорту на ті напрямки, які у годину пік є найбільш заповнені пасажирами.

Ляшко порадив відбирати ліцензію у перевізників, які ігнорують карантинні обмеження й перевантажують салони маршруток й автобусів пасажирами.

Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.

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Автор: Яна Ставська