14 листопада о 00:00 почав діяти карантин "вихідного дня", який обмежує роботу, зокрема, супермаркетів.

Супермаркети з не менш як 60% наповненістю харчовими продуктами продовжать працювати у карантин вихідного дня.

Слова головного санлікаря країни Віктора Ляшка цитує прес-служба МОЗ.

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У міністерство надходить інформація, що правоохоронці вимагають від маркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць.

Проте у постанові уряду «чітко прописані норми», покликані регулювати це питання, стверджує Ляшко.

"Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", — додав санлікар.

14 листопада о 00:00 почав діяти "карантин вихідного дня", який обмежує роботу підприємств громадського харчування (крім послуг "на виніс"), торгово-розважальних центрів, розважальних центрів, суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення тощо.

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Автор: УНІАН