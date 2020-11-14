Супермаркети з не менш як 60% наповненістю харчовими продуктами продовжать працювати у карантин вихідного дня.
Слова головного санлікаря країни Віктора Ляшка цитує прес-служба МОЗ.
Читайте такожСтепанов про переваги карантину вихідного дня: людям нема куди виходити
У міністерство надходить інформація, що правоохоронці вимагають від маркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць.
Проте у постанові уряду «чітко прописані норми», покликані регулювати це питання, стверджує Ляшко.
"Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", — додав санлікар.
14 листопада о 00:00 почав діяти "карантин вихідного дня", який обмежує роботу підприємств громадського харчування (крім послуг "на виніс"), торгово-розважальних центрів, розважальних центрів, суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення тощо.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram