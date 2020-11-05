За словами голови МОЗ, транспорт зупиняти не будуть.

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного вікенду. Закриють усе, крім критичної інфраструктури - продуктових магазинів та аптек.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він зазначив, що Україна не в змозі запровадити повний локдаун, як це роблять інші країни Європи.

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"Саме тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто субота-неділя. Це коли в нас залишаться працювати виключно продуктові магазини та аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта, щоб у вихідні дні не працювало", - заявив міністр.

За його словами, це дасть змогу розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", - додав очільник МОЗ.

Він пояснив, що транспорт працюватиме і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура

"Все ж таки навантаження у суботу-неділю набагато менше на транспорт. Зачиняти транспорт ми не вбачаємо за потрібне. Більш того, по цьому шляху не йде зараз жодна європейська країна", - зауважив Степанов.

Він додав, що на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувало 27,5 тисяч громадян.

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"Ця цифра майже в 3,5 рази більша, ніж було на початку вересня. У нас зараз у готовності 52 тисячі ліжок. І ми екстрено збільшуємо. Думаємо, що збільшимо ще кількість цих ліжок ще на 20 тисяч. Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення за рахунок ненадання медичної допомоги іншим хворим. Окрім того, ми, думаю, підемо на розгортання тимчасових шпиталів у наших містах. Зараз ми розглядаємо місто Київ, місто Одеса і Донецька область, місто Краматорськ", - зауважив міністр.

Посилення карантину в Україні: що було відомо раніше

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Минулої доби Україна встановила новий коронавірусний антирекорд - майже 10 тисяч підтверджених випадків.

Раніше у МОЗ назвали цілі та терміни запровадження "карантину вихідного дня".

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Автор: Юрій Годован