Експерт заявив, що карантин запроваджується для того, щоб виграти час, стратегічний ресурс.

Карантин вихідного дня, який від 14 листопада введуть в Україні, є копіюванням того, що роблять інші країни зовні. Водночас головного сенсу, заради чого вводяться обмеження, ніхто не бачить.

Про це сказав викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл Валерій Пекар в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Давайте поговоримо про складову здорового глузду, тому що в соціальних мережах карантин вихідного дня вже назвали целібатом вихідного дня. Целібат два дні на тиждень, решту можна поводитися як завгодно. Справа в тому, що сам по собі карантин не є засобом боротьби з епідемією. Він не лікує, він є засобом відтермінування. Карантин запроваджується на певний час для того, щоб виграти час, стратегічний ресурс, щоби протягом цього часу уряд встиг зробити щось. Всім відомо, що нині є великі проблеми і з лікарями, і з ліками, і з киснем, і з кількістю ліжок", - заявив експерт.

Він стверджує, що можна запровадити карантин, щоб виграти час на вирішення цих проблем.

"Але просто запроваджувати карантин нічого не роблячи, а просто тримаючи цей час бізнес на короткому повідці, це означає те, що називається каргокульт. Ми копіюємо те, що роблять інші країни зовні, але не робимо насправді ті глибокі речі, які за тим криються. Ми бачимо зовнішні речі, копіюємо їх, і з чужого досвіду не бачимо головного сенсу, заради чого це все робиться", — сказав Валерій Пекар.

Карантин вихідного дня: які обмеження

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «на винос»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Олег Давигора