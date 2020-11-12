10 листопада стало відомо, що мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав позитивний тест на COVID-19.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження у місті карантину вихідного дня.

Як повідомляє прес-служба Черкаської міськради, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Карантин вихідного дня – недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси… Такі заходи не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити малий бізнес. Запровадження карантину вихідного дня – це велика помилка», - зазначив Бондаренко.

Він нагадав, що з початку карантину з міського бюджету виділили 104 млн грн на боротьбу з COVID-19.

«Наші медзаклади закупили усе, що було необхідно, натомість від держави Черкаси не отримали тоді жодної фінансової підтримки. Лише нещодавно держава спрямувала Черкасам 1 млн 700 тис. грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19», - розповів він.

За словами Бондаренка, він готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави.

«Нині ж спостерігається інша ситуація. На 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу. Усе це призведе до мільйонних втрат міського бюджету. Місто може просто зупинитися», - вважає міський голова.

Мер Черкас Бондаренко: чим він відомий

10 листопада стало відомо, що мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав позитивний тест на COVID-19.

Другий тур виборів міського голови Черкас відбудеться 22 листопада. За посаду мера міста боротимуться чинний міський голова Бондаренко та представник партії «Голос» Віктор Євпак.

Скандал з Києвом у Бондаренка трапився після того, як місто послабило карантинні обмеження 30 квітня, попри постанову Кабінету міністрів. Тоді міський голова запевняв, що приводу посилювати карантин у Черкасах немає, ситуація з COVID-19 контрольована.

В інтерв’ю місцевим ЗМІ у серпні мер Черкас також заявляв про неефективність носіння медичних масок: «Якщо є гарантія і людина хвора, то це зрозуміло, що треба одягати. А якщо людина здорова? То яка маска?», – відповідав Бондаренко.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

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Автор: Світлана Макринська