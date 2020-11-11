Обмеження можуть почати діяти вже найближчими вихідними.

Кабінет Міністрів проводить засідання, одним з питань порядку денного якого стане запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Раніше засідання анонсував прем'єр Денис Шмигаль.

Сьогодні під будівлею уряду зібралися противники обмеження роботи закладів громадського харчування під час дії адаптивного карантину. Вони також виступили проти введення карантину вихідного дня.

"Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання уряду.

За його словами, МОЗ розробило зміни до постанови № 641 про введення карантину вихідного дня в Україні.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування більш жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути введений в Україні з 14 листопада.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Юрій Годован, Леся Лещенко