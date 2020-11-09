Головний санлікар Віктор Ляшко підкреслює, що уряд робитиме все для того, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти економіку.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Найближчим часом буде запропоновано і проголосовано Кабінетом міністрів України про більш жорсткий карантин на вихідний день. Ми будемо робити все можливе для того, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти нашу економіку", - наголосив Ляшко.

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Карантин через коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей - 350, медпрацівників – 321. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування - вся карта стала "помаранчевою" і "червоною", "зелених" і "жовтих" зон не залишилося.

Також стало відомо, що для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.

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Автор: Тетяна Поляковська