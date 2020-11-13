Правоохоронці перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявляє, що буде збільшено кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.

Про це йшлося на селекторній нараді за участі керівників територіальних підрозділів, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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За словами Клименка, зараз працює близько тисячі рейдових груп, втім їхню кількість буде збільшено. Вони перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.

Зауважується, що лише з початку тижня перевірено майже 40 тис. закладів, складено понад 3 тис. 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочато 22 кримінальні провадження.

"Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 млн грн. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години", - розповів Клименко.

Він також наголосив на проведенні роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності безумовного дотримання встановлених карантинних обмежень.

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Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "на виніс"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду про посилення карантинних заходів у вихідні дні діє безумовно і підлягає виконанню всіма суб'єктами господарювання.

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Автор: Таня Поляковська