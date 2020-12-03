При цьому Ткаченко нагадав про необхідність дотримуватися карантинних правил - вдягати маску та користуватися антисептиками.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав громадян провести найближчі вихідні в театрах, кіно та торговельних центрах, оскільки в суботу та неділю вже не буде діяти карантин вихідного дня.

Про це глава Мінкульту написав на сторінці у Facebook.

"Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити", - зазначив міністр.

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Він запевнив, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування не несе небезпеки.

"Зробіть паузу у доставках додому, відмовтесь від спокуси залишиться під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики і вперед на зустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз", - написав він, закликавши підтримати сферу "придбаним квитком, абонементом чи кавою".

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 Листопада.

2 грудня прем'єр Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

Раніше Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: УНІАН