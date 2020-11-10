Тривалість карантину вихідного дня, який планують запровадити в Україні, залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова", пише "РБК-Україна".
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Степанов знову заявив про неготовність України до повного локдауну.
"Ми не можемо з економічних причин дозволити собі повний локдаун, як наші європейські сусіди. Скільки триватиме карантин вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться нам стабілізувати ситуацію", - сказав міністр.
Карантин в Україні: що відомо
- За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018, одужали 209 143, летальних випадків – 8 565 осіб.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути впровадження жорсткого локдауну в Україні.
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