Можливість повного локдауну влада поки не розглядає.

Тривалість карантину вихідного дня, який планують запровадити в Україні, залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова", пише "РБК-Україна".

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Степанов знову заявив про неготовність України до повного локдауну.

"Ми не можемо з економічних причин дозволити собі повний локдаун, як наші європейські сусіди. Скільки триватиме карантин вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться нам стабілізувати ситуацію", - сказав міністр.

Карантин в Україні: що відомо

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018, одужали 209 143, летальних випадків – 8 565 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути впровадження жорсткого локдауну в Україні.

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Автор: Юрій Годован