Загалом по свій країні у суботу і неділю поліція закрила понад 2,4 тис. суб’єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

В Україні за порушення карантину вихідного дня закрили понад 1,5 тис. закладів торгівлі, 800 закладів громадського харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Вказується, що 14-15 листопада поліцейські стежили за дотриманням вимог карантину вихідного дня.

Загалом в Україні у суботу і неділю поліція закрила понад 2,4 тис. суб’єктів господарювання, які працювали всупереч відповідної постанови Кабміну.

"Серед них більше ніж 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів", - повідомили правоохоронці.

За даними Нацполіції, за порушення карантину на відповідальних осіб складено майже 2 тис. адмінпротоколів, розпочато 9 кримінальних проваджень.

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Найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, також багато порушників виявили в столиці та на Київщині.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9697. 16 листопада було виявлено 9832 нових хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров