Карантин вихідного дня, запроваджений урядом з 14 листопада, викликав неабиякий опір з боку регіонів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав переваги карантину вихідного дня, введеного в країні з 14 листопада.

Про це глава МОЗ повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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На запитання депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, чому МОЗ упевнене в ефективності нового типу карантину, Степанов вкотре нагадав, що в країні «важливо суттєво зменшити контактування між людьми».

«Коли в суботу й неділю люди просто не виходять з дому, вони відразу менше контактують, суттєво менше. Їм нема куди виходити. Вони просто знаходяться вдома. Максимум – у продуктовий магазин», – заявив Степанов.

Карантин вихідного дня, запроваджений урядом з 14 листопада, викликав неабиякий опір з боку регіонів. Андрій Садовий був першим, хто відмовився вводити нові обмеження. Услід за Львовом це вчинили, зокрема, й міські голови Тернополя, Черкас, Рівного.

Своєю чергою, прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що в очільників обласних центрів немає повноважень забороняти або запроваджувати рішення уряду. Крім того, глава Кабінету міністрів зазначив, що карантин «вихідного дня» стосується лише підприємців.

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Автор: Яна Ставська