За словами міністра культури Олександра Ткаченка, наразі потрібно говорити про компенсації усій сфері культури у "надзвичайно великих масштабах".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко каже, що не підтримав рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, оскільки представники сфери культури залишаться без роботи.

Про це Ткаченко сказав у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

За його словами, мова йде про сотні тисяч людей.

"Коли ми говоримо про необхідність боротьби з коронавірусом, треба виходити з того, що з цією заразою ми стикаємося всі вперше. Немає чітких сценаріїв, яким чином це можна зробити. Можна дорікати про госпіталі і все інше - тут я не фахівець. Але я чітко розумію, що карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство: це культурна, креативні індустрії, сфера гостинності. І безперечно, 50% їхніх доходів - за вихідні дні", - сказав міністр.

Він додав, що якщо вже ухвалено таке рішення, то тоді потрібно говорити про компенсації усій сфері у "надзвичайно великих масштабах", доходи якої від початку карантину в березні знизилися до 50%.

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"Це мова йде про сотні тисяч людей. Так, ми опікуємося зараз тими, хто може захворіти. Але всі ці люди живі. Ми говоримо про те, що вони мають піти на вулицю... Якщо ми ухвалимо будь-які рішення, ми маємо зважати не тільки на здоров'я людей, але й на те, що ми всі хочемо жити. Понад 80 мільярдів гривень втрат лише з початку року у цій сфері. Це велика частина самозайнятих. Куди вони підуть? І якщо вже ухвалено це рішення - і сьогодні я з прем'єром про це говорив... Ми запропонували цілий пакет допомоги. У вівторок має бути його зустріч з представниками сфери культури і креативних індустрій. Ми будемо долучати спеціалістів, для того, щоб знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Я не хотів би зараз обговорювати, правильно чи ні - карантин вихідного дня. Я утримався. Але варто тоді говорити про те, яким чином ми будемо допомагати живим", - зазначив Ткаченко.

За його словами, європейською статистикою доведено, що до театрів, кінотеатрів, музеїв приходить найменша кількість заражених.

"Там є вентиляція, всі сидять у масочках. Від 0,2% до 2% на 100 тисяч зараження за європейською статистикою. Тобто, це достатньо безпечна сфера. Крім того, люди емоційно розвантажуються. І це також не варто забувати", - резюмував міністр.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко і голова МВС Арсен Аваков виступали проти скасування адаптивного карантину і введення карантину вихідного дня.

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Автор: УНІАН