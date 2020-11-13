Відсьогодні набула чинності постанова Кабміну, якою в Україні введено загальнонаціональний карантин вихідного дня.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що місцеві органи влади не можуть ігнорувати запровадження карантину вихідного дня в їхніх регіонах.

Читайте такожСтало відомо, хто і як контролюватиме дотримання карантину вихідного дня в Києві (документ)Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Немчінов зазначив, що 12 листопада постанова про запровадження карантину вихідного дня була опублікована та відсьогодні набула чинності.

У коментарі щодо заяв деяких представників органів місцевої влади, які виступили проти карантину вихідного дня, Немчінов сказав:

«Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати, тому що діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується… Ця постанова жодним чином не стосується діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю», - заявив міністр.

Немчінов зауважив, що вся Україна наразі знаходиться в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

«За рішенням місцевих ТЕБ і НС вони можуть ці карантинні обмеження доводити до рівня червоної зони», - додав він.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Костянтин Гончаров