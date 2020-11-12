Карантин вихідного дня запрацює вже з наступної суботи.

Суб'єкти господарювання, що розташовуються на відкритому повітрі, можуть працювати в період карантину вихідного дня.

Про це розповів начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що під таку категорію підпадають продуктові та речові ринки.

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"Що стосується суб’єктів господарювання на відкритому повітрі, можна сказати, що вони не регламентовані та можуть працювати в період локдауну, що було при закритті у березні-квітні. На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється. Це і речові та продуктові (ринки – ред.)", — сказав він.

Рубан розповів, як він ставиться до ідеї карантину вихідного дня.

"Це напівзахід, який може призвести до зниження соціальної активності. Сьогодні при такому стрімкому зростанню захворюваності це один із заходів, який може стримати зростання захворюваності. Повний локдаун приведе до позитивних результатів на 14-й день, але це рішення треба приймати в межах усієї країни", — сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк