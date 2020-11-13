Радник мера наголошує, що столиця, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду.

Київ виконуватиме рішення уряду про карантин вихідного дня, заявляє радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, він наголосив, що столиця, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду.

«Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії та обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи», – сказав Бондаренко.

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«Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду», – уточнив радник мера.

У КМДА нагадали, що, відповідно до рішення уряду, у період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 до 30 листопада забороняється:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);

діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

робота банків;

медична практика;

робота операторів поштового зв’язку;

робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

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Карантин вихідного дня: що було раніше

У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус Кабмін 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Водночас, окремі міста заявили, що не будуть виконувати це рішення. Так, влада Черкас вирішила не впроваджувати карантин вихідного дня. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що влада міста готує позов до суду на рішення уряду щодо карантину вихідного дня. Секретар оперативного штабу Одеської міськради з ліквідації наслідків НС Олександр Тиховський заявив, що в Одесі поки не буде карантину вихідного дня.

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Автор: Інна Андаліцька