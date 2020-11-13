Обмежувальні заходи почнуть діяти з опівночі суботи й триватимуть до понеділка.

Столична поліція на найближчі два дні стежитиме за дотриманням карантину вихідного дня в місті.

Про це пише "Страна", публікуючи відповідну телефонограму, адресовану керівництву столичних підрозділів поліції.

Згідно з документом, поліція контролюватиме виконання карантинних заходів з 13 по 15 листопада ресторанами, торгово-розважальними центрами, салонами краси та іншими установами, яким, за вказівкою Кабміну, заборонено працювати в суботу та неділю.

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Для цього в Києві перерозподілять групи особливого реагування і виділять особовий склад. Стежити за дотриманням заходів вони почнуть після інструктажу - з 13:00 до 1:00.

Докладний інструктаж для мобільних і слідчо-оперативних груп, які будуть задіяні у вихідні, проведуть найближчим часом, пише видання.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня.

Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т. п.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Юрій Годован