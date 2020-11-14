Поліцейські не перекривають входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали.

У Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків - «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний», а також торговельний центр на Сихові «Іскра».

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Поліцейські не перекривають входи до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не стають за прилавки, боячись, що їх оштрафують, повідомляє видання ZAXID.NET.

Від самого ранку біля входів до львівських ринків чергують поліцейські патрулі разом з дільничними інспекторами. У прес-службі поліції наголосили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду. Напередодні про це попереджав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець.

«Впродовж цих вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Звертаємося до всіх суб’єктів господарювання, зокрема власників ресторанів, торгових центрів, із закликом неухильно дотримуватися карантинних вимог, а громадян просимо користуватися індивідуальними засобами захисту та уникати скупчень людей», – сказав Міхалець.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

13 листопада мер Львова Андрій Садовий заявив, що виконком міськради ухвалив рішення до 30 листопада суботи та неділі на території міста оголосити робочими днями для закладів культури, громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів та ринків.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львову та іншим містам України не вдасться уникнути карантину вихідного дня завдяки робочим суботам та неділям.

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Автор: Вікторія Токарєва