Сумські підприємці пропонують, якщо немає можливості взагалі відмовитися від карантину вихідного дня, то хоча б перенести ці дні.

У Сумах хочуть перенести карантин вихідного дня на інші дні. Як альтернативу пропонують понеділок і вівторок.

Як повідомляє видання "Ваш шанс", це обговорили на позачерговому засіданні сьогодні, 14 листопада, у Сумському міськвиконкомі, коли розглядали питання "карантину вихідного дня".

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Сумські підприємці пропонують, якщо немає можливості взагалі відмовитися від карантину вихідного дня, то хоча б перенести ці дні на понеділок і вівторок. Так місцевий бізнес менше постраждає.

"Сьогодні деякі міста зовсім не погоджуються з карантином вихідного дня. Але ніхто на це не реагує - карантин ніхто не скасовує. Ми ж пропонуємо в понеділок звернутися до Кабміну і поміняти суботу та неділю на понеділок і вівторок. Це буде певним компромісом. Сумніваюся, що хтось відмовиться від локдауну в нинішній ситуації через коронавірус. Можливо, далі будуть більш жорсткі заходи. Але зараз ми, принаймні, можемо спробувати і пом'якшити ситуацію для бізнесу. Тим більше, що ця пропозиція самого бізнесу. Це варіант виходу з ситуації, що склалася", - сказав мер Сум Олександр Лисенко.

В результаті за проєкт рішення підтримати підприємців і звернутися до уряду з проханням перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок проголосували 13 членів виконкому.

Нагадаємо, що у Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків через карантин вихідного дня. Йдеться щонайменше про чотири ринки: "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торговий центр на Сихові "Іскра".

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

13 листопада голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні буде збільшено кількість рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання. Нині працює близько тисячі рейдових груп.

З початку карантину в Україні правоохоронці склали 50,5 тис. адмінпротоколів щодо порушення обмежень. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 млн грн.

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Автор: УНІАН