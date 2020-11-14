У Сумах хочуть перенести карантин вихідного дня на інші дні. Як альтернативу пропонують понеділок і вівторок.
Як повідомляє видання "Ваш шанс", це обговорили на позачерговому засіданні сьогодні, 14 листопада, у Сумському міськвиконкомі, коли розглядали питання "карантину вихідного дня".
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Сумські підприємці пропонують, якщо немає можливості взагалі відмовитися від карантину вихідного дня, то хоча б перенести ці дні на понеділок і вівторок. Так місцевий бізнес менше постраждає.
"Сьогодні деякі міста зовсім не погоджуються з карантином вихідного дня. Але ніхто на це не реагує - карантин ніхто не скасовує. Ми ж пропонуємо в понеділок звернутися до Кабміну і поміняти суботу та неділю на понеділок і вівторок. Це буде певним компромісом. Сумніваюся, що хтось відмовиться від локдауну в нинішній ситуації через коронавірус. Можливо, далі будуть більш жорсткі заходи. Але зараз ми, принаймні, можемо спробувати і пом'якшити ситуацію для бізнесу. Тим більше, що ця пропозиція самого бізнесу. Це варіант виходу з ситуації, що склалася", - сказав мер Сум Олександр Лисенко.
В результаті за проєкт рішення підтримати підприємців і звернутися до уряду з проханням перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок проголосували 13 членів виконкому.
Нагадаємо, що у Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків через карантин вихідного дня. Йдеться щонайменше про чотири ринки: "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торговий центр на Сихові "Іскра".
Карантин вихідного дня: що відомо
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.
- Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.
- Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
- Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.
- 13 листопада голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні буде збільшено кількість рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання. Нині працює близько тисячі рейдових груп.
- З початку карантину в Україні правоохоронці склали 50,5 тис. адмінпротоколів щодо порушення обмежень. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 млн грн.
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