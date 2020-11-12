Відповідно до документу, скасовується адаптивний карантин з поділом на зони і вводиться загальнонаціональний карантин вихідного дня.

Кабінет міністрів опублікував постанову №1100 від 11 листопада, якою скасовується адаптивний карантин з поділом на зони і вводиться загальнонаціональний карантин вихідного дня.

Відповідну постанову розміщено на Урядовому порталі.

У період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється: робота закладів громадського харчування (крім послуги на виніс); робота торговельно-розважальних центрів; розважальних закладів; діяльність суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі харчовими продуктами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі харчовими продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Читайте також"Буде дуже важко": Степанов натякнув на продовження карантину до квітня

Забороняється: проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб; діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць; діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв.м.

Також заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою.

Крім того, запроваджується повна заборона на проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів.

Водночас рекомендовано магазинам, пошті та іншим компаніям визначити дві години - з 10:00 до 12:00 або в інший час дня - для пріоритетного обслуговування громадян похилого віку та людей з інвалідністю.

Детальніше про нові обмеження читайте тут.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

Готелі та хостели продовжуватимуть роботу під час карантину вихідного дня.

Міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська