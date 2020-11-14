Під час рейдів правоохоронці встановили, що спортивний комплекс у Подільському районі працює у звичному режимі.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень адміністрацією спорткомплексу «5 елемент».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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«Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс, який, попри обмеження уряду, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні у Києві мобільні групи поліцейських заступили на охорону правопорядку та перевірку дотримання карантинних обмежень. Під час рейдів встановлено, що спортивний комплекс у Подільському районі працює у звичному режимі.

У результаті складено адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

13 листопада голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні буде збільшено кількість рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання. Нині працює близько тисячі рейдових груп.

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Автор: Тамара Отовська