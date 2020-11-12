Наразі обласна і міська комісії ТЕБ та НС не ухвалювали жодних рішень, щодо запровадження карантину вихідного дня.

В Одесі поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський.

Він зазначив, що, станом на 12 листопада, на території Одеси зберігається «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки з розповсюдження COVID-19.

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«Наразі обласна і міська комісії ТЕБ та НС не ухвалювали жодних рішень, щодо запровадження карантину вихідного дня. У зв'язку з цим Одеса продовжує перебувати в «помаранчевій» зоні й дотримуватись усіх передбачених цим рівнем епіднебезпеки карантинних заходів», - зазначив Тиховський.

Він нагадав, що містянам в обов'язковому порядку слід носити маски та користуватися дезінфекторами в громадських місцях, дотримуватись соціальної дистанції тощо.

Як уточнили в прес-службі мерії, наразі в Одесі не ухвалено жодних рішень щодо посилення карантину, передбаченого «помаранчевою зоною». Рішення щодо запровадження в Одесі відповідних обмежувальних заходів місцева комісія з НС та ТЕБ ухвалила ще 15 жовтня.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Лариса Козова