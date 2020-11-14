Попередньо додаткові обмеження у вихідні дні встановили на три тижні.

З сьогоднішньої суботи, 14 листопада, в Україні почали діяти додаткові обмеження в рамках введеного на всій території країни карантину вихідного дня.

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Карантин вихідного дня: заборони та обмеження

Додатково до обмежень, передбачених у будні, у вихідні дні в Україні заборонена робота:

підприємств громадського харчування (крім послуг на винос),

торгово-розважальних центрів;

розважальних закладів;

суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, (крім торгівлі харчами на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі харчами, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами).

Зокрема, під заборону потрапили салони краси, фітнес-центри, спортзали та басейни.

Коли діє карантин вихідного дня

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Скільки триватиме карантин вихідного дня

За наявною інформацією, попередньо обмеження встановили на три тижні – з 14 листопада по 30 листопада 2020 року.

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Автор: Катерина Шварц