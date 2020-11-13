Мер міста заявив, що карантин вихідного дня суттєво не знизить рівень захворюваності на COVID-19 та зменшить надходження до місцевого бюджету.

Влада Тернополя не запроваджуватиме карантин вихідного дня.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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«У Тернополі не запроваджуватимуть якісь додаткові обмеження у зв’язку з прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня… Чому ці обмеження не впроваджуватимуть? По-перше, це, на думку медиків, суттєво не вплине на зменшення захворюваності», - заявив він.

Також, за його словами, ці обмеження можуть знищити економіку міста.

Мер зазначив, у вихідні дні суб’єкти господарювання мають найбільший прибуток, за рахунок чого утримують свої заклади і платять найманим працівникам.

«Якщо цього виторгу не буде – люди припинять свою діяльність, а місто втратить надходження», - підкреслив посадовець.

Надал закликав правоохоронців не штрафувати підприємців за те, що вони працюють, а тільки тоді, якщо вони не дотримуються санітарних норм і обмежень, які рекомендує МОЗ.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

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Автор: Світлана Макринська