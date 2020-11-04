На сьогодні в Україні діє запроваджений у серпні адаптивний карантин.

Наступні кроки щодо боротьби з епідемією COVID-19 в Україні планують розглянути вже на сьогоднішньому, 4 листопада, засіданні Кабінету міністрів.

Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна у Telegram.

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За її словами, такий тип карантину полягає в обмеженні роботи усіх розважальних закладів з вечора п’ятниці до 5:00 понеділка. При цьому уряд залишить відчиненими на вихідні лише аптеки та продуктові.

Крім того, в Україні з’явиться ще одна карантинна зона. Кошкіна поки називає її «чорною», проте припускає, що Кабмін відмовиться від такої гнітючої назви.

«Критерії ще розроблюють, але основний – повна заповненість ліжок. Ось у чорній буде повний локальний локдаун, з зупинкою усього», – заявила журналістка.

Вона зауважила, що локдауну по всій Україні не буде, оскільки цього не витримає економіка.

Раніше Степанов підтвердив, що «карантин вихідного дня» можуть ввести вже з понеділка.

На сьогодні в Україні діє запроваджений у серпні адаптивний карантин. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.

13 жовтня Кабмін змінив обмеження у зонах. Водночас про введення «тотального» карантину поки не йдеться, підтвердив прем’єр Денис Шмигаль 25 жовтня.

28 жовтня уряд продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до кінця року.

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Автор: Яна Ставська