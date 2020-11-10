Карантин "вихідного дня" хочуть розглянути на засіданні уряду вже найближчим часом.

Власників кав’ярень і ресторанів закликали підтримати протести проти введення урядом карантину «вихідного дня».

Про це йдеться у заяві Української ресторанної асоціації у Facebook.

Автори звернення зазначили, що влада наразі не справляється з боротьбою COVID-19, про що свідчать карантинні нововведення. Ресторатори заявили, що вони проти «вибіркових напівзаходів для вибіркових галузей».

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«Хоча хтось вирішив, що мільйон українців, які задіяні в HoReCa, не мають жодних прав. Тож можна щодня змінювати правила, накладати нові обмеження… Нас – мільйон. Це майже вдвічі більше за населення Чорногорії та трохи менше за Естонію», – йдеться у заяві.

В асоціації кажуть, що ресторани на сьогодні – «не місце найбільшої небезпеки», оскільки заклади дотримуються обмежень, на відміну від транспортних перевізників.

«Ми точно знаємо, що за умов «карантину вихідного дня» немає жодного шансу для ані для країни подолати вірус, ані для галузі продовжувати працювати. Це шлях в нікуди», – наголосили підприємці, зауваживши, що вони виступають проти «будь-яких обмежень за часом роботи»: «Кафе безпечніші за метро та маршрутки», – підсумували автори звернення.

Карантин вихідного дня хочуть розглянути на засіданні уряду вже найближчим часом.

Згідно з запропонованими обмеженнями, у суботу й неділю заклади громадського харчування працюватимуть виключно «на виніс». Водночас у повноцінному режимі будуть працювати продуктові магазини, аптеки, заправки й транспорт.

Вводити тотальний карантин на тлі стрімкого збільшення добових випадків інфікування COVID-19 уряд поки не планує.

В Україні станом на 10 листопада зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу за добу. З них - 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

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Автор: Яна Ставська