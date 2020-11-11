За даними ЗМІ, рішення про карантин вихідного дня до 31 грудня вже є, але його ще не оформили постановою.

Карантин вихідного дня запровадять до кінця року.

Про це із посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я передає Українська правда.

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"Карантин вихідного дня буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ЗМІ, рішення про карантин вихідного дня до 31 грудня вже є, але його просто не оформили постановою.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: УНІАН