Карантин "вихідного дня" запровадять до 31 грудня / фото УНІАН

Карантин вихідного дня запровадять до кінця року.

Про це із посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я передає Українська правда.

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"Карантин вихідного дня буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ЗМІ, рішення про карантин вихідного дня до 31 грудня вже є, але його просто не оформили постановою.

Карантин вихідного дня в Україні

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Автор: УНІАН