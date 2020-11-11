Карантин "вихідного дня" запровадять до 31 грудня / фото УНІАН
Карантин вихідного дня запровадять до кінця року.
Про це із посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я передає Українська правда.
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"Карантин вихідного дня буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними ЗМІ, рішення про карантин вихідного дня до 31 грудня вже є, але його просто не оформили постановою.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
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