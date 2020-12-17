Денис Шмигаль не думає, що епідемія коронавірусу завершиться літом.

Карантин в України буде тривати до кінця зими.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише НВ.

Шмигаль переконаний, що до кінця лютого карантин ще буде.

"Весною ми будемо бачити динаміку розвитку на весну. Ми всі бачили приклади розвитку ситуації в різних країнах", - сказав він.

Шмигаль стверджує, що єдиний інструмент, який працював - це жорсткий локдаун, а коли закінчиться карантин жодна країна не може спрогнозувати.

Також він не думає, що епідемія коронавірусу завершиться літом.

"З коронавірусом ми проживем, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом", - сказав Шмигаль.

Карантин в Україні

З 19 грудня по всій території України будуть діяти нові карантинні обмеження.

Нові обмеження забороняють:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Також забороняються релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Автор: Олег Давигора