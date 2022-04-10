Так, у Києві можуть змінитись назви п'яти станцій метро.

Через війну Росії проти України у Києві пропонують зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Так, про ініціативу з перейменування розповів начальник "Київського метрополітену" та депутат Київської міської ради Віктор Брагінський.

Зокрема, пропонується перейменувати:

"Дружби народів"

"Площа Льва Толстого",

"Берестейська",

"Мінська",

"Героїв Дніпра".

Українська поетеса Ліна Костенко у Facebook запропонувала свої альтернативні назви для цих станцій.

Зокрема:

"Дружби народів" пропонує перейменувати на "Єдності України" чи "Чорна Гора",

Берестейську – на "Бучанську" або "Бандерівську",

"Героїв Дніпра" - "Героїв Маріуполя" або ж "Героїв України".

У коментарях під дописом Ліни Костенко українці також пропонують свої варіанти: "Чорнобаївська"; "Ірпінська"; "Маріупольська" і навіть станція "Бориса Джонсона".

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором. Спонтанну дерусифікацію запустили російські військові, які нещадно знищують українців.

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