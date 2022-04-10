Через війну Росії проти України у Києві пропонують зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Так, про ініціативу з перейменування розповів начальник "Київського метрополітену" та депутат Київської міської ради Віктор Брагінський.
Зокрема, пропонується перейменувати:
- "Дружби народів"
- "Площа Льва Толстого",
- "Берестейська",
- "Мінська",
- "Героїв Дніпра".
Українська поетеса Ліна Костенко у Facebook запропонувала свої альтернативні назви для цих станцій.
Зокрема:
- "Дружби народів" пропонує перейменувати на "Єдності України" чи "Чорна Гора",
- Берестейську – на "Бучанську" або "Бандерівську",
- "Героїв Дніпра" - "Героїв Маріуполя" або ж "Героїв України".
У коментарях під дописом Ліни Костенко українці також пропонують свої варіанти: "Чорнобаївська"; "Ірпінська"; "Маріупольська" і навіть станція "Бориса Джонсона".
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором. Спонтанну дерусифікацію запустили російські військові, які нещадно знищують українців.