У столиці оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

У четвер, 18 липня, Київ накрила масштабна гроза зі зливою. Подекуди спостерігається град, шквали вітру сягають 15-20 м/с. Як повідомив Український гідрометцентр, у столиці очікуються сильні зливи (30-40 мм за 1 годину).

Зазначається, що в Києві оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

Метеорологи попереджають, що така погода в столиці утримуватиметься до кінця доби.

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Як відомо, напередодні Києвом пронеслася потужна злива. У другій половині дня 17 липня столицею та регіоном пронеслася потужна злива з сильним вітром, а місцями і з градом. Мешканці викладають у мережі кадри з буйством стихії.

Унаслідок сильних поривів вітру в Гостомелі поламало дерева, одне з яких упало на дитячий майданчик. На щастя, в той момент там нікого не було. Інше дерево впало на автомобіль.

Також повідомлялося, що місцями спостерігалися локальні потопи на окремих вулицях столиці.

Раніше УНІАН писав, що через спекотну погоду в Києві зафіксували одразу три рекорди. Зокрема метеорологи зафіксували найвищу температура повітря столиці за весь час проведення спостережень для цієї дати - 36,0°С. Це перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2°С.

Також побито рекорд швидкості вітру для цього дня 21 м/с і температури води в Дніпрі в межах Києва.

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