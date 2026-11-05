Населення України скоротиться до 25 мільйонів вже через 14 років, - The Economist

Основний канал втрати населення - вимушена еміграція через війну.

Повномасштабна війна, масова еміграція, втрати на фронті та рекордно низька народжуваність призводять до поглиблення демографічної кризи в Україні. За прогнозами ООН, якщо ситуація не зміниться, до 2040 року на підконтрольній уряду території може залишитися близько 25 мільйонів людей. Про це пише видання The Economist.

Автори публікації зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році населення підконтрольної Києву території скоротилося приблизно з 37 до 27–28 мільйонів осіб. Переважна частина цих демографічних втрат - це біженці і ті, хто залишився на окупованих територіях, де за оцінками досі перебувають 3–5 мільйонів українців.

Особливо значний вплив на демографію має вимушена еміграція. За кордоном проживають понад 5 мільйонів українців, переважно в європейських країнах. Крім того, дедалі менше біженців планують повернутися додому: за даними Центру економічної стратегії, наприкінці 2022 року таких було 74%, а тепер – лише 43%.

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За словами демографів, мобілізація, бойові втрати та невизначеність змушують багато українських пар відкладати народження дітей.

"Чим довше ви відкладаєте народження дітей, тим вищий ризик, що дитина так і не народиться", - попереджає експертка Світлана Аксьонова.

Статистика жахлива: якщо у 2020 році на одну жінку в Україні припадало в середньому 1,2 дитини, то тепер цей показник становить лише 0,8–0,9. Для стабільного відтворення населення необхідний рівень 2,1 дитини.

Уряд намагається стримати падіння народжуваності фінансовими стимулами. Новий закон передбачає виплату 50 тисяч гривень за народження дитини та щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень протягом першого року. Також держава фінансує лікування безпліддя, а військовослужбовці можуть безкоштовно заморозити яйцеклітини або сперму. Втім, експерти сумніваються, що такі заходи здатні суттєво змінити ситуацію під час війни.

Після її завершення одним із можливих шляхів подолання дефіциту населення може стати залучення іноземних працівників. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, Україні вже бракує близько 2,5 мільйона працівників. Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначає, що залучення іноземців розглядатимуть лише після використання потенціалу українців усередині країни та за кордоном.

Водночас, як підкреслює The Economist, навіть завершення війни не гарантуватиме швидкого демографічного відновлення. Покоління, народжені у 1990-х та 2000-х роках, є найменшими в сучасній історії України, тому розраховувати на масштабний післявоєнний бебі-бум не доводиться.

Демографічні проблеми

Як писав УНІАН, директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни до України може повернутися лише близько третини громадян, які виїхали за кордон. За її словами, чим довше триває війна, тим менше людей планують повертатися, оскільки вони дедалі краще адаптуються до життя в інших країнах.

За оцінкою демографа Олександра Гладуна, від початку повномасштабної війни населення України щороку скорочується приблизно на 1,15 млн осіб через поєднання природного спаду та міграції. Щорічно в країні народжується близько 185 тисяч дітей і помирає близько 505 тисяч людей, що дає природне скорочення населення приблизно на 320 тисяч осіб, тоді як ще близько 830 тисяч втрачається через виїзд за кордон.

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