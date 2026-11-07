Буданов заплатить штраф за російську мову під час сутички у Петропавлівській Борщагівці

Мовна омбудсменка зауважила, що розмова з фігурантом інциденту відбулася спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов має сплатити штраф за розмови російською мовою під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Про це у соцмережі написала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Говорячи про ситуацію в Петропавлівській Борщагівці та використання російської мови Будановим, вона зауважила, що закон про мову "існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів".

Так, повідомила Івановська, у цій історії всі належні юридичні процедури вже запущено.

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"Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася - спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки", - написала омбудсмен.

Вона додала, що "кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність".

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у соціальних мережах поширювалися повідомлення про начебто насильне утримання людей у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Там зібрався натовп місцевих жителів. Вони, зокрема, намагалися вибити ворота, а далі усе перейшло у сутички з правоохоронцями та військовослужбовцями.

На місце прибув, зокрема, і Буданов. Він спілкувався з учасниками подій, аби врегулювати ситуацію. На різних відео цього спілкування було чути, що Буданов розмовляє російською.

Згодом повідомлялося, що правоохоронні органи встановили вже 130 осіб, які можуть бути причетними до цих заворушень. Зокрема, 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, а ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України.

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