Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі збільшилась до 53 (фото, відео)

Попри остійну загрозу попвторних російських ударів, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 53 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семикін. "П’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав він.

Як додали у ДСНС, під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла загиблих.

Попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, пошуково-рятувальні роботи тривають, додали в ДСНС.

Удар по Комишувасі: що відомо

2 листопада російські війська завдали авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапила школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після першого удару росіяни скинули ще дев’ять авіабомб на укриття, де перебували люди.

Спочатку повідомлялося про 18 загиблих і п’ятьох поранених, ще 27 людей вважалися зниклими безвісти. Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко заявила, що "росіяни прекрасно розуміли, що саме є ціллю. Куди вони цілять свої КАБи.

3 листопада стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Комишувасі зросла до 29 людей, ще п’ятеро поранені, 48 вважаються зниклими безвісти.

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