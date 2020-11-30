Дві третини опитаних вважають, що українська влада не зможе впоратися самостійно з викликами, спричиненими пандемією.

Лише п'ята частина населення вважає, що Україна здатна впоратися з коронавірусною епідемією без допомоги інших країн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", які на прес-конференції представила голова правління центру Ольга Балакірєва.

"Лише п'ята частина (20,7%) дорослого населення вважає, що Україна здатна впоратися з коронавірусною епідемією без допомоги інших країн. Дві третини - 62,3% - вважають, що Україна не зможе сама впоратися", - повідомила вона.

Водночас 17% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на це питання.

Балакірєва уточнила, що у розрізі регіонів відповіді на це питання майже не мають розбіжностей за показниками, хоча у східному регіоні трохи більший відсоток людей, які впевнені, що Україна не зможе впоратися самостійно.

"А найвищі показники щодо того, що Україна сама зможе впоратися, - у західному регіоні та на Донбасі", - додала вона.

*** Опитування проводилося з 18 по 26 листопада серед 3020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

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Автор: Антоніна Доломанжи