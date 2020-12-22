Глава МЗС зазначає, що дипломати працюватимуть і далі для безпеки держави.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що в умовах введених жорстких карантинів з усього світу вдалося повернути на батьківщину понад 250 тисяч українців.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, про це Кулеба заявив у рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ.

Читайте такожАвстрія запровадить новий національний карантин з 26 грудня

"Саме завдяки підтримці та діям українських дипломатів понад 250 тисяч українців змогли повернутися додому в умовах локдаунів, введених у всьому світі навесні цього року", - сказав він і додав: "Також ми допомогли привезти в Україну тонни гуманітарної допомоги. Але, маючи всі ці результати, перед нами стоять ще більші завдання".

Міністр зазначив, що пандемія не зупинилася, проблеми у світі залишаються, і з'являються нові виклики. "І тому ми будемо продовжувати працювати. Для безпеки держави, для просування українського бізнесу та залучення іноземних інвестицій в українську економіку та захисту українських громадян за кордоном", - додав глава МЗС.

Кулеба вважає, що цей рік був "божевільним" і "важким".

"Масштаб виклику, коли в усьому світі одночасно вибухнула пандемія, проблеми, локдаун поставили завдання зовсім іншого масштабу. Можна порівняти цей рік тільки з 2014 роком - з трагедією російської агресії проти нашої держави. Але я радий сьогодні сказати, що українська дипломатія успішно здала краш-тест і пройшла ці випробування", - заявив Кулеба.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко