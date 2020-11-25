За словами міністра, COVID-19 є респіраторною хворобою, і в березні починається спад респіраторних хвороб, які мають сезонність.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що напружена ситуація під час другої хвилі епідемії COVID-19 буде до березня 2021 року.

Про це він сказав у програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube.

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"Мені здається, що така напружена ситуація другої хвилі буде продовжуватись до березня. Це не означає, що до березня кожного дня буде зростати (захворюваність на COVID-19 – УНІАН), але зростати буде ще 100% довго", - заявив Степанов.

За словами міністра, COVID-19 є респіраторною хворобою, і в березні починається спад респіраторних хвороб, які мають сезонність.

"Коронавірус довів, що ця сезонність не така, як у звичайного грипу, але влітку у нас була менша цифра (нових випадків COVID-19 – УНІАН)", - сказав він.

Степанов також зауважив, що завершення другої хвилі COVID-19 у березні 2021 року очікують як українські епідеміологи, так і закордонні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 тис. 882 нових випадки COVID-19, померли 229 осіб. За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 661 тис. 858 осіб, одужали 307 тис. 778, померли 11 тис. 492.

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Автор: Костянтин Гончаров