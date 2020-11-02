Кличко заявив, що запровадження жорсткого карантину в столиці буде крайнім заходом, і це принципова позиція керівництва міста.

Столична влада всіма силами намагається утримати ситуацію із захворюваністю COVID-19, щоб не запроваджувати суворий карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу з дому, де перебуває на самоізоляції, коментуючи можливе посилення карантинних заходів в Києві у зв’язку зі зростанням кількості хворих.

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Мер зазначив, що столична влада всіма силами намагається втримати ситуацію із захворюваністю на COVID-19, щоб не запроваджувати суворий карантин.

"Ситуація справді складна. Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун уже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії у низці регіонів – теж суворий карантин. Готується до локдауну і Британія», - сказав Кличко.

Він наголосив, що міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той ухвалить рішення про запровадження суворих обмежувальних заходів.

"Підкреслю: запровадження карантину у столиці буде вже крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого – розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес має розвиватися», - зауважив Кличко.

Він наголосив, що економіка міста вже постраждала від кризи.

«Запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 млрд грн. Із них більшу частину – 3 млрд грн - це ПДФО», - сказав Кличко.

Мер вкотре закликав керівників установ і підприємств перевести на дистанційну роботу максимальну кількість співробітників.

Киян міський голова закликав не нехтувати протиепідемічними правилами.

«Тільки разом і свідомими діями ми зможемо подолати цей виклик. Інакше ніяких ліжок не вистачить, якщо вірус буде розповсюджуватися такими темпами. Не хочемо карантину? Тоді треба бути обережними!", - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 507 осіб, 9 осіб померли. З початку пандемії в столиці зареєстровано 38 745 підтверджених випадків захворювання.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі попадання Києва в "червону" карантинну зону роботу громадського транспорту можуть обмежити, а на міжобласний і міжрегіональний транспорт - встановити заборону.

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Автор: Інна Андаліцька