4 листопада постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що епідемічна ситуація на окупованому Росією півострові близька до катастрофічної.

Віце-прем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону з тимчасово окупованим Росією Кримом через ситуацію з COVID-19 на півострові.

Як інформує прес-служба Мінреінтеграції, про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч.

Зокрема, Резніков висловив подяку ЄС за підтримку України у російсько-українській війні. Починаючи з 2014 року, Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.

Своєю чергою, Ленарчіч наголосив на всебічній підтримці з боку ЄС, зокрема й підтримку суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

На зустрічі високопосадовці обговорили необхідність забезпечення міжнародним організаціям доступу на всій території України, в тому числі - тимчасово окупованій.

«Сторони обговорили ситуацію із COVID-19. Зокрема, Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону з АР Крим», - йдеться в повідомленні.

Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму

4 листопада постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що епідемічна ситуація на окупованому Росією півострові близька до катастрофічної.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров