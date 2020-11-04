Кабмін наразі не планує вводити жорсткий карантин по всій країні - Шмигаль

Якщо буде подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень.

Кабінет міністрів наразі не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. "Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - сказав він. Читайте такожЖурналістка: в Україні з’явиться ще одна карантинна зона Коронавірус в Україні: новини В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 9 тис. 524 особи, померли 199. За останню добу було госпіталізовано 1 тис. 514 осіб; померли 199; одужали 7 тис. 536 осіб; зроблено тестувань – 72 тис. 442, у тому числі методом ПЛР - 42 тис. 278, методом ІФА - 30 тис. 164.

За весь час пандемії в країні захворіли 420 тис. 617 осіб; одужали 176 тис. 404 особи; летальних випадків – 7 тис. 731; проведено ПЛР-тестувань – 3 млн 386 тис. 489.

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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