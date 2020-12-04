70% опитаних вважають реальною загрозу COVID-19 особисто для себе та родини.

70% українців вважають реальною загрозу COVID-19 особисто для себе та своєї родини.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці листопада - початку грудня.

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«70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини. 35% постійно носять маски, 63% - носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок», - йдеться в результатах.

Вказується, що 50% опитаних, оцінюючи кризу коронавірусу, більше бояться її економічних наслідків. 34% бояться більше самого захворювання, аніж фінансових труднощів. Останніх більше серед старшого населення, жінок, жителів сіл.

Також близько 40% опитаних вважають, що успіх у боротьбі з коронавірусом в більшій мірі залежить від президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% - покладають надії на парламент та уряд, 13% - на прем’єр-міністра.

Крім того, 79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки - 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять - 19%.

Основними джерелами з яких респонденти отримують інформацію про коронавірус є національне телебачення (особливо серед старших) та Інтернет-сайти (особливо серед молоді) - по 56% від усіх респондентів. Ще близько чверті отримують інформацію з Facebook або від родичів знайомих, по 10-11% з Youtube, Instagram, радіо, по 8-9% з преси та груп у вайбері і Телеграмі (Коронавірус-інфо), і 6% - з офіційного сайту Міністерства охорони здоров‘я.

***Опитування проводилось серед населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада - 1 грудня 2020 р.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу зафіксовано 15131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 787891 особа; одужали - 397809 осіб; летальних випадків - 13195; проведено ПЛР-тестувань - 4702234.

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Автор: Костянтин Гончаров