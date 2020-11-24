Для того, аби додаток працював в автоматичному режимі, за словами Степанова, має бути доступ до персональних даних українців.

Міністерство цифрової трансформації займається розробкою додатку, що дозволить контролювати, як дотримуються самоізоляції українці з COVID-19 або контактні особи.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

"Міністерство цифрової трансформації розробляє механізми щодо відстежування та відправки, скажімо так, людей, які були в контакті з хворими на COVID-19, на самоізоляцію», - сказав він.

При чому, за словами Степанова, це потребуватиме суттєвих змін до законодавства.

«Умовно кажучи, Степанов Максим захворів на COVID-19, у нього було коло контактів близько 50 людей – кожен, кому приходить відповідне смс-повідомлення, повинен одразу йти на самоізоляцію, повинне бути відповідне покарання, якщо не піде», - підкреслив міністр охорони здоров’я.

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Для того, аби це встановити в автоматичному режимі, має бути доступ до персональних даних, пояснив він.

«Це має працювати виключно в автоматичному режимі, бо теоретично не вистачить епідеміологів, які будуть обдзвонювати й тому подібне. Щоб це запрацювало, треба вносити серйозні зміни до законодавства, подавати, разом із вами (нардепами – ред.) це обговорювати, коли буде сформована концепція саме в автоматичному режимі відстежування хворих на COVID-19", - зазначив міністр.

Степанов нагадав, що такий проєкт працював виключно в азіатських країнах – в Китаї, Кореї тощо. Але Степанов зазначив, що, з точки зору епідеміології, це правильний варіант.

Додаток за контролем заражених "Дій вдома": що відомо

Додаток "Дій вдома" було створено для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій повинні перебувати громадяни, які прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19.

Громадяни неодноразово скаржилися на проблеми з використанням додатку.

Нещодавно київський міський голова Віталій Кличко ініціював перед урядом посилення контролю за ізоляцією хворих на COVID-19 і контактних осіб, тому що система «Дій вдома» не працює.

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Автор: Денис Прядко