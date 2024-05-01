Нардеп сподівається, НАЗК та НАБУ зацікавляться цим питанням.

Народний депутат України Ярослав Железняк запідозрив недостовірне декларування президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним. Про це нардеп написав у Telegram, посилаючись на подану Котіним щорічну декларацію за 2023 рік.

"Ви, напевне, памʼятаєте журналістське розслідування, яке виявило, що президент Енергоатому Петро Котін живе в елітному будинку за 7 млн грн під Києвом, нібито купленим тещею. Він тоді ще підтвердив, що справді живе там з родиною. Але чомусь будинок зник в декларації Котіна за 2023 рік. По декларації родина скромно живе у квартирі дружини", - прокоментував Железняк.

Він додав, що сподівається, НАЗК та НАБУ зацікавляться цим кейсом, "який поки дуже схожий на недостовірне декларування".

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"Може заразом і перевірять, чому можливість купувати елітне житло у тещі Котіна зʼявилася одразу після його призначення", - зауважив Железняк.

Що відомо про статки Котіна

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" 4 місяці тому інформував, що теща керівника держпідприємства "Енергоатом" придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни – офіційно не маючи власних доходів. І тепер у будинку за майже 7 мільйонів гривень із басейном на території оселився очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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