Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На одному з об'єктів критичної інфраструктури Київської області сталося загоряння, на місці працюють відповідні служби.

Попередньо, ніхто не постраждав. Про це у своєму Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київська область. Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - повідомив він.

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Вибухи у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві рано вранці прогриміли вибухи, на тлі чого у деяких Telegram-каналах, зокрема пропагандистських, почали писати про нібито наступ з Білорусі.

Генерал-лейтенант, начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявив, що ранкові звуки вибухів у Києві та області не пов'язані з військовими діями. Військовий наголосив, що якби була загроза - українці б почули сигнал тривоги.

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