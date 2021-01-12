Найсуворіший карантин наразі запроваджений в Італії.

Оксфордські вчені оцінили ступінь жорсткості карантину в Україні.

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Згідно з опублікованими даними міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим, український карантин є одним з найбільш м’яких у Європі. Британські науковці присвоїли йому 61,57 бала за індексом жорсткості.

Поряд з Україною знаходяться Франція та Бельгія. Уряд Швейцарії запровадив часткові обмеження (на заклади громадського харчування й спортзали) до 22 січня, а в Хорватії досі діють легкі обмеження на кількість людей в ресторанах і кав’ярнях.

Найсуворіший карантин наразі запроваджений в Італії – там ввели загальнонаціональний локдаун та комендантську годину.

Карантин значно посилили у Німеччині, Греції, Нідерландах, Австрії й Британії. Немчінов пояснив, що серед причин такого рішення урядів вказаних країн – ризики розповсюдження нового штаму коронавірусу і перевантаження медичної системи.

Карантин в Україні

З 8 по 24 січня в Україні діє неповний локдаун з закриттям громадських харчевень, спортзалів, кіно й театрів.

При цьому в країні не зупинили міжобласне сполучення, їздить й громадський транспорт.

Також в Україні працюють гірськолижні курорти.

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Автор: Яна Ставська