Учасникам наради з главою ОП і прем’єром показували графіки, коли карантин можуть посилити.

Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк поділився, про що глави фракцій Ради спілкувалися з главою ОП Андрієм Єрмаком і прем’єром Денисом Шмигалем.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Під час обговорення, зокрема, порушили питання ведення локдауну на новорічні й різдвяні свята. За словами нардепа, учасникам наради навіть показували графіки.

«Є базовий сценарій, однак усе залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати хай озвучують у Кабміні. Проте виглядає так, що тут без варіантів», – написав Железняк.

Локдаун на новорічні свята

Рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада, повідомив раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Однак щодо цього питання будуть радитися з місцевою владою. Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих на COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд запровадив адаптивний карантин, котрий нещодавно замінили карантином вихідного дня.

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Автор: УНІАН